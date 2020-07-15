В Мурманском областном краеведческом музее появятся мультимедийные экспозиции
Областной краеведческий музей в Мурманске ждет интересное обновление - в культурном учреждении появятся мультимедийные экспозиции, который смонтируют к маю 2021 года.
- Капитальный ремонт предполагает модернизацию всех залов. В зале «Природа Мурманской области» витрины заменят на ландшафтное экспонирование, появятся интерактивные зоны в экспозиции «Археология Кольского Севера». Посетителей ждет показ видеофрагментов реальных арктических экспедиций и маршрутов дрейфов полярных станций. Новыми предметами, поступившими в фонды музея в последнее десятилетие, дополнят экспозиции «Кольский край в 1920-30-е годы», «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны» и «Экономика Мурманской области», - сообщили в региональном правительстве.
Залы оборудуют устройствами индивидуального прослушивания, встроенными панелями для просмотра видео, планшетами с загруженными обучающими программами и интерактивной картой Мурманской области различных периодов.
Напомним, что музей уже открыл свои двери для северян. Однако учреждение принимает только одиночных посетителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открылись Мурманская областная научная и детско-юношеская библиотеки. Учреждения работают с соблюдением противоэпидемических правил (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU