2020-07-15T14:22:01+03:00
Общество

Новейший ракетный крейсер "Князь Владимир" впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске

На вооружении подводного крейсера - самое современное оружие и уникальная техника
Наталья ЛОБАНОВА
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Атомоход впервые поучаствует в празднике. Фото: правительство МОАтомоход впервые поучаствует в празднике. Фото: правительство МО
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26 июля отмечается День Военно-Морского Флота России. Личный состав бригады морской пехоты Северного флота в Североморске уже приступил к подготовке к празднику.

- В День Военно-Морского Флота России морские пехотинцы покажут свое мастерство во время военно-спортивного праздника жителям и гостям Североморска. Одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка морского десанта с больших десантных кораблей, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Но, что самое интересное, впервые в параде примет участие новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". В Мурманскую область атомоход прибыл совсем недавно, в начале июля. На вооружении крейсера - самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов.

Всего в празднике будут задействованы 28 боевых кораблей и судов обеспечения и более 3 тысяч человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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