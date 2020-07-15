Новейший ракетный крейсер "Князь Владимир" впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске
26 июля отмечается День Военно-Морского Флота России. Личный состав бригады морской пехоты Северного флота в Североморске уже приступил к подготовке к празднику.
- В День Военно-Морского Флота России морские пехотинцы покажут свое мастерство во время военно-спортивного праздника жителям и гостям Североморска. Одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка морского десанта с больших десантных кораблей, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
Но, что самое интересное, впервые в параде примет участие новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". В Мурманскую область атомоход прибыл совсем недавно, в начале июля. На вооружении крейсера - самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов.
Всего в празднике будут задействованы 28 боевых кораблей и судов обеспечения и более 3 тысяч человек личного состава.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кругосветное плавание фрегата «Адмирал Горшков» вошло в Книгу рекордов Вооруженных сил России. За полгода судно Северного флота зашло в семь иностранных портов, прошло через все океаны и 16 морей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU