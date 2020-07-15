2020-07-15T12:10:23+03:00
Происшествия

Жителю Мурманска назначили условный срок за сотрясение мозга полицейского

Пьяный мужчина ударил стажа порядка кулаком в лицо
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянин не захотел подчиняться стражам порядка.Северянин не захотел подчиняться стражам порядка.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Зеленый змей и гнев сыграли с мурманчанином злую шутку, что довело его до суда. Так, в ночь с 14 на 15 декабря 2018 года мужчина выпивал в общественном месте. Для административного разбирательства его задержали полицейские. Когда они прибыли на служебном автомобиле к отделу, северянин, выходя из машины, ударил одного из блюстителей порядка кулаком в лицо. Как итог - сотрясение мозга и телесные повреждения последнего.

На 49-летнего злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, совершенное в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Суд уже вынес обвинительный приговор.

- Несмотря на то, что мужчина не признавал свою вину, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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