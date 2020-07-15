2020-07-15T11:53:57+03:00
Происшествия

Пьяной женщине-водителю из Видяево, по вине которой в ДТП погиб пассажир, вынесли приговор

Северянка не справилась с управлением и вылетела в кювет
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Женщина села пьяной за руль и не справилась с управлением.Женщина села пьяной за руль и не справилась с управлением.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Дорого обошлась 31-летней жительнице ЗАТО Видяево глупость сесть за руль пьяной. Ночью 6 октября 2019 года водитель под градусом не справилась с управлением Mazda CX-7 на дороге КПП Видяево – Губа Ара Мурманской области на участке с улицы Заречной на улицу Центральная в Видяево, выехала на встречную полосу и вылетела в кювет.

- В результате ДТП пассажиру автомобиля по неосторожности была причинена сочетанная тупая травма тела, от которой потерпевшая, 1982 года рождения, скончалась на месте происшествия. Против водителя было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка. Как оказалось, водитель был отцом погибшей девочки (Подробности)

Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода. Водитель "ВАЗа" не уступил мужчине дорогу, что закончилось плачевно (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Мурманска назначили условный срок за сотрясение мозга полицейского
В мурманской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Пьяной женщине-водителю из Видяево, по вине которой в ДТП погиб пассажир, вынесли приговор
В Кандалакше и Оленегорске буксуют работы по благоустройству
Реконструкцию улицы Самойловой в Мурманске отложили
Полиция опубликовала видео задержания курившей дебоширки на борту самолета Мурманск-Москва
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 15 июля 2020 года составило 39 человек
25-летний житель Мурманска сорвался со скалы в Анапе
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: больше 11 миллионов рублей выделили на лекарства для пациентов с ОРВИ
В Мурманской области стали чаще умирать жители трудоспособного возраста
Обращение губернатора Мурманской области по сложившейся ситуации со здравоохранением в регионе
В Мурманской области заработала Whatsapp-приемная для обращения по проблемам в здравоохранении
Приднестровский республиканский банк выпустил монеты с городом-героем Мурманском
В Оленегорске осужденные и сотрудники исправцентра помогли погорельцам