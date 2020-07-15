Пьяной женщине-водителю из Видяево, по вине которой в ДТП погиб пассажир, вынесли приговор

15 Июль 2020 2020-07-15T11:53:57+03:00

Женщина села пьяной за руль и не справилась с управлением. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Северянка не справилась с управлением и вылетела в кювет

Изменить размер текста: A A

Дорого обошлась 31-летней жительнице ЗАТО Видяево глупость сесть за руль пьяной. Ночью 6 октября 2019 года водитель под градусом не справилась с управлением Mazda CX-7 на дороге КПП Видяево – Губа Ара Мурманской области на участке с улицы Заречной на улицу Центральная в Видяево, выехала на встречную полосу и вылетела в кювет.

- В результате ДТП пассажиру автомобиля по неосторожности была причинена сочетанная тупая травма тела, от которой потерпевшая, 1982 года рождения, скончалась на месте происшествия. Против водителя было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка. Как оказалось, водитель был отцом погибшей девочки (Подробности)

Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода. Водитель "ВАЗа" не уступил мужчине дорогу, что закончилось плачевно (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU