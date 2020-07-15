Полиция опубликовала видео задержания курившей дебоширки на борту самолета Мурманск-Москва

15 Июль 2020 2020-07-15T11:03:10+03:00

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В Москве 35-летняя жительница Мурманска так и не оказалась, хотя села на самолет из заполярной столицыв златоглавую. В самом начале пути женщина, которая была подшофе, пошла курить в туалет. Замечания бортпроводников она проигнорировала.

Поэтому командир воздушного судна решила посадить борт в аэропорту Петрозаводска. После того, как шасси коснулись взлетной полосы, в салон прошли сотрудники линейной полиции, которые под белы рученьки вывели из салона. Что северянке не понравилось.

- Правонарушительница доставлена в дежурную часть Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте, где она выражалась грубой нецензурной бранью в адрес стражей правопорядка и пыталась нанести удар сотруднику, находящегося при исполнении служебных обязанностей, - сообщили в УМВД на транспорте Северо-Западного федерального округа.

Как итог - против женщины составили два административных протокола и возбудили два уголовных дела. Также полиция опубликовала видео задержания мурманчанки. Ранее любительской записью поделилась одна из пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/790605" frameborder="0"></iframe> Видео задержание курившей женщины в самолете Мурманск - Москва.Автор: УМВД на транспорте по Северо-Западу! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU