В Мурманской области стали чаще умирать жители трудоспособного возраста
Статистика "по здоровью" за 2020 год будет любопытна потому, что в этом году балом правит коронавирус, и из-за него кривая смертности в Мурманской области может пойти вверх. Хотя может статься, что данные будут иными.
А пока в Мурманскстате изучили ситуацию со смертностью в регионе за 2019 год. Данные не утешительные.
- В 2019 году в сравнение с 2018 годом в регионе наблюдался незначительный рост смертности населения в трудоспособном возрасте (на 1,5 процента). В истекшем году умерло 2,4 тысячи жителей рабочих возрастов, их доля среди всех умерших составила 29 процентов, что на уровне 2018 года, - сообщает официальный орган статистики.
Главная причина смерти тех, кому еще жить и жить и до пенсии далеко, - болезни системы кровообращения (34%), внешние причины смерти (25%) и новообразования (14%).
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