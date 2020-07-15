В Мурманской области стали чаще умирать жители трудоспособного возраста

15 Июль 2020 2020-07-15T09:40:36+03:00

Основная причина смерти тех, кому еще далеко до пенсии, это болезни системы кровообращения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Основная причина смерти тех, кому еще далеко до пенсии, это болезни системы кровообращения

Изменить размер текста: A A

Статистика "по здоровью" за 2020 год будет любопытна потому, что в этом году балом правит коронавирус, и из-за него кривая смертности в Мурманской области может пойти вверх. Хотя может статься, что данные будут иными.

А пока в Мурманскстате изучили ситуацию со смертностью в регионе за 2019 год. Данные не утешительные.

- В 2019 году в сравнение с 2018 годом в регионе наблюдался незначительный рост смертности населения в трудоспособном возрасте (на 1,5 процента). В истекшем году умерло 2,4 тысячи жителей рабочих возрастов, их доля среди всех умерших составила 29 процентов, что на уровне 2018 года, - сообщает официальный орган статистики.

Главная причина смерти тех, кому еще жить и жить и до пенсии далеко, - болезни системы кровообращения (34%), внешние причины смерти (25%) и новообразования (14%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу Полярных Зорь отправили на изоляцию из-за коронавируса. Максим Пухов оказался в списке контактных лиц больного коронавирусом (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 июля 2020 года: лечащихся на дому больных проверяют на соблюдение режима. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 14 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU