Ситуация с коронавирусом в Мурманске: больше 11 миллионов рублей выделили на лекарства для пациентов с ОРВИ

Мурманчанам с ОРВИ лекарства будут выдавать бесплатно. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

10 июля стало известно, что северяне, подхватившие ОРВИ, будут получать лекарства бесплатно. Но если жители Мурманской области не потратят ни рубля, то бюджету Заполярья такая щедрость выльется в копейку.

- На закупку противовирусных препаратов и обеспечение ими заболевших из резервного фонда правительства региона выделено 11 миллионов 355 тысяч рублей, - сообщил оперативный штаб Мурманской области. – Такое постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

Чтобы получить медикаменты, теперь не придется ждать результата на коронавирус. Напомним: те, кто с подтвержденным COVID-19 лечится дома, также получают лекарства бесплатно.

Что ж, в 2020 году властям пришлось изрядно потрясти резервный фонд Мурманской области: паводок и коронавирус потребовали значительных денежных вливаний. Однако бюджет-то не бездонный, тем более, что в этом году он дефицитный.

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