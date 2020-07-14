Одинокую 95-летнюю пенсионерку из Нивского обокрала гадалка из Вологды

14 Июль 2020 2020-07-14T17:12:47+03:00

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После визита незнакомки, которая якобы владеет экстрасенсорными способностями, а на самом деле просто хитренькая, старушка из поселка под Кандалакшей осталась без гроша в кармане.

95-летняя пенсионерка из Нивского обратилась в полицию, рассказав стражам порядка, что у нее из квартиры исчезли 65 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Полицейские выяснили, что утром в квартире женщины раздался звонок. Открыв дверь, пенсионерка увидела на пороге незнакомку цыганской внешности. Гостья сообщила, что пришла навестить одинокую пенсионерку и предложила вместе попить чаю. Во время чаепития та предложила хозяйке квартиры погадать, попросив дать за свои услуги любую сумму, которую не жалко. Старушка принесла из комнаты бумажный конверт с деньгами и передала «гадалке» тысячу рублей, положив конверт на полку кухонного шкафа и продолжила общение с гостьей. Пропажу всех денег северянка обнаружила после ухода гостьи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленницу, которая оказалась неоднократно судимой жительницей Вологды, задержали на железнодорожном вокзале Кандалакши. Та рассказала, что, покидая квартиру, незаметно для пенсионерки взяла конверт с деньгами.

В отношении 40-летней вологжанки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 "Кража с причинением значительного ущерба" УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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