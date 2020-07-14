2020-07-14T17:00:38+03:00
Общество

Плитку на бульваре в Полярных Зорях переложат

Подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит и ряд других дефектов
Елена МОЛОДЦОВА
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Плитку на бульваре "Северное сияние" в Полярных Зорях придется положить заново. Фото: Из личного архива Максима ПуховаПлитку на бульваре "Северное сияние" в Полярных Зорях придется положить заново. Фото: Из личного архива Максима Пухова
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Поспешишь – людей насмешишь. В Мурманской области так спешили до конца сдать объекты, реконструируемые в рамках нацпроектов, что теперь приходится краснеть.

Напомним: скандальное преображение сквера у памятника имени Кирову в Мурманске расследуют теперь сотрудники полиции, а подрядчики вновь не успевают выполнить гарантийные обязательства в обещанные сроки. Следом за этим объектом нашлись вопросы к выполнению работ и на бульваре «Северное сияние» в Полярных Зорях. Там исполнителю работ тоже придется проделать работу над ошибками.

- Плитку на бульваре «Северное сияние» перекладывают в рамках гарантийных обязательств. Попытка номер два. Должно быть переложено минимум 2000 квадратных метров. Сроки жесткие. Кроме того, должны быть устранены все дефекты асфальтового покрытия, заменены поврежденные бордюры, восстановлены гравийные дорожки и так далее, - сообщил глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Остается надеяться, что на этом объекте подрядчик выполнит свои обязательства в срок и скандал, случившейся в Мурманске, не повторится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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