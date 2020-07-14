Приднестровский республиканский банк выпустил монеты с городом-героем Мурманском

Монеты выпущены номиналом 25 рублей. Фото: Приднестровский республиканский банк

Одна из главных достопримечательностей заполярной столицы, памятник Алеше, появился на памятных монетах, которые с 7 июля ввел в обращение Приднестровский республиканский банк. Денежные изделия «Город-герой Мурманск» сделаны из недрагоценных металлов достоинством 25 рублей. Выпущены в серии «Города-герои в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

- Памятные монеты выступают средством платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимаются по их номинальной стоимости. Изготовлены из стали с покрытием белым никелем. Тираж - 2500 штук, - сообщили в центробанке Приднестровья.

На лицевой стороне монеты изображен государственного герб Приднестровской Молдавской Республики, а на оборотной стороне - мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», над ним по кругу – надпись «Город-герой Мурманск», слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней лавровая ветвь, справа – медаль «Золотая Звезда».

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