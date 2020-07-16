15 детских площадок в Мурманске оказались небезопасны

В Мурманске не все площадки оказались безопасными для детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Увы, но срок службы новых и ярких детских комплексов недолог: уже через короткое время от частого использования их элементы приходят в негодность и требуют ремонта. Насколько безопасности детские площадки в Ленинском округе Мурманска, проверила прокуратура.

- При осмотре был выявлен ряд недочетов, которые нарушают права несовершеннолетних на безопасность. В частности игровое оборудование имеет следы усыхания, трещины, сколы деревянного покрытия и нарушение целостности конструкций, - причисляет старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

А чем это чревато, мы все помним: в Кировске в ноябре прошлого года двухлетняя девочка распорола щечку как раз на такой площадке. В Ленинском округе Мурманска прокуроры выявили 15 небезопасных площадок на улицах Володарского, Карла Либкнехта, Свердлова, Ушакова, Сафонова, Гагарина и Привокзальной.

- В отношении 15 управляющих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях и внесены представления об устранении нарушений, - отметила собеседник «КП».

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