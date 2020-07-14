2020-07-14T17:44:43+03:00
Общество

В Оленегорске осужденные и сотрудники исправцентра помогли погорельцам

Пострадавшую от огня комнату они отремонтировали за свой счет
Елена МОЛОДЦОВА
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Погорельцам в Оленегорске помогли осужденные и сотрудники исправцентра.Погорельцам в Оленегорске помогли осужденные и сотрудники исправцентра.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Беда приходит, откуда не ждали. Пришла она и в одну из многодетных семей Оленегорска – в их квартире случился пожар. Восстановить комнату после ЧП самим северянам оказалось не под силу, и тогда им на помощь пришли сотрудники и подопечные участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ) при колонии поселения №24.

- К ним обратились представители оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения и попросили помочь погорельцам. К начальнику психологической лаборатории КП-24 Татьяне Пискуновой, которая сама многодетная мама, присоединились 13 волонтеров из числа осужденных исправительного центра. Уговаривать никого не пришлось, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

После работы подопечные исправцентра приехали к погорельцам и дружно освободили комнату от обгоревшей мебели, вынесли весь мусор, подготовили помещение к будущему ремонту, который за свой счет сделали уже сотрудники УФИЦ.

А на днях в адрес начальника исправцентра пришло благодарственное письмо от директора комплексного центра социального обслуживания населения Оленегорска, который поблагодарил коллектив и подопечных УФИЦ за отзывчивость и неравнодушие к чужой беде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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