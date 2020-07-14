В Оленегорске осужденные и сотрудники исправцентра помогли погорельцам
Беда приходит, откуда не ждали. Пришла она и в одну из многодетных семей Оленегорска – в их квартире случился пожар. Восстановить комнату после ЧП самим северянам оказалось не под силу, и тогда им на помощь пришли сотрудники и подопечные участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ) при колонии поселения №24.
- К ним обратились представители оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения и попросили помочь погорельцам. К начальнику психологической лаборатории КП-24 Татьяне Пискуновой, которая сама многодетная мама, присоединились 13 волонтеров из числа осужденных исправительного центра. Уговаривать никого не пришлось, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
После работы подопечные исправцентра приехали к погорельцам и дружно освободили комнату от обгоревшей мебели, вынесли весь мусор, подготовили помещение к будущему ремонту, который за свой счет сделали уже сотрудники УФИЦ.
А на днях в адрес начальника исправцентра пришло благодарственное письмо от директора комплексного центра социального обслуживания населения Оленегорска, который поблагодарил коллектив и подопечных УФИЦ за отзывчивость и неравнодушие к чужой беде.
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