2020-07-14T14:32:22+03:00
Общество

Погода в Мурманске 15 июля 2020 года: в Мурманской области потеплеет до +23 градусов

На Кольский полуостров движется антициклон со Скандинавии
Наталья ЛОБАНОВА
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Северян снова обнимет солнышко!Северян снова обнимет солнышко!Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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После похолодания, которое никому летом не сдалось, погода снова готова радовать северян теплым солнышком. Так, уже с 15 июля температура воздуха в Мурманской области будет постепенно повышаться.

- 15 июля на Кольский полуостров распространится антициклон с севера Скандинавии. Ветер станет южным, осадки днем будут маловероятны. Не исключается, что воздух прогреется до +23 градусов. В Мурманске такую температуру стоит ждать скорее во второй половине дня, - рассказала "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Но и это еще не все хорошие известия. По словам синоптика, к выходным регион ждет нетипичное для Заполярье лето, сравнимое с летом в средней полосе России - температура воздуха поднимется до +26 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.

Напомним: в Мурманской области цветут брусника, сирень и яблоня. Еще жители кольского края заметили ландыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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