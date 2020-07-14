Подробности происшествия с курившей пассажиркой самолета Мурманск-Москва

14 Июль 2020 2020-07-14T13:14:46+03:00

Девушка, из-за которой борт экстренно посадили в Петрозаводске, не раз курила в самолете и пила в общественных местах

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Вечером 13 июля самолет Мурманск-Москва совершил незапланированную посадку в аэропорту Петрозаводска. Причиной стало курение в туалете одной из пассажирок.

Сообщение о происшествии поступило в местный отдел полиции в 21.10, а уже через 20 минут борт сел. На его борту было 174 пассажира.

- Полицейские установили, что 35-летняя жительница Мурманска во время полета дважды курила сигарету с табаком в туалете. На замечания членов экипажа не реагировала. Правонарушительницу доставили в дежурную часть Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте, где она выражалась грубой нецензурной бранью в адрес стражей правопорядка и пыталась нанести удар сотруднику, находящегося при исполнении служебных обязанностей, - рассказали в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Против мурманчанки составили административные протоколы по ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Но это не худшее, что с ней случилось. За попытку ударить полицейского она стала фигурантом сразу двух уголовных дел: по статьям 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти»).

Выяснилось, что женщина не раз нарушала порядок: распивала спиртное в общественных местах и привлекалась к административной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

Напомним: видео происшествия на борту самолета попало в сеть.

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