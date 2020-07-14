Судебные приставы Мурманской области арестовали за долги 83 машины

14 Июль 2020 2020-07-14T14:44:45+03:00

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Некоторые северяне-автолюбители совсем не хотят платить по долгам, но им об этом никогда не забудут напомнить судебные приставы.

Так, мурманчанка задолжала в пользу федерального бюджета 34 тысячи рублей, но отдавать их не собиралась. Судебный пристав узнал, что ей принадлежит автомобиль Suzuki, который в один прекрасный день и конфисковали.

- Во время рейда с использованием аппаратного комплекса «Дорожный пристав», машину обнаружили на автостоянке одной из гостиниц. Исполнитель арестовал транспорт и эвакуировал на хранение в спецорганизацию. На следующий день должница пришла на прием с судебному приставу и полностью оплатила задолженность, а также погасила расходы по хранению своей "ласточки". В итоге, арест с имущества снят, машина возвращена женщине, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Всего с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в Мурманской области было установлено 786 машин, владельцы которых являются должниками. 83 автомобиля арестовали, а 703 неплательщикам вручили требования о явке в отделения судебных приставов.

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