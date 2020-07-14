В Мурманской области уровень безработицы ниже, чем в других регионах Северо-Запада
Эпидемия коронавируса, пришедшая на Кольский полуостров в марте, ударила сильно не только по здоровью северян и здравоохранению, но и по экономике региона. Однако Мурманской области удается балансировать в это не простое время.
- По состоянию на 13 июля, в регионе зарегистрированы 11092 человека. Отмечу, что за апрель и май прирост был практически в 2000 граждан, а в июне прирост составил всего 327 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 2,6%, - доложила на оперативном совещании вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева. – Благодаря своевременно принятым мерам уровень безработицы в Заполярье гораздо ниже, чем в других регионах Северо-Запада.
Например, в соседней Карелии уровень безработицы – 5,3%, в Вологодской и Калиниградской областях – 5,1%, а в республике Коми – 4,2%. Причем, как уточнила Елена Дягилева, в июне практически во всех субъектах прирост составил по 1%.
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