Стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка

14 Июль 2020 2020-07-14T11:33:21+03:00

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Утром 13 июля в Кондопожском районе Карелии, деревне Кулмукса, случилось страшное ДТП. Водитель Volkswagen Caravelle, житель Мурманской области на частной территории наехал на 1,5-годовалую девочку. В результате малышка получила травмы, от которых скончалась по дороге в больницу. Сейчас стало известно, что водитель был отцом погибшего ребенка. Семьей они приехали погостить в Карелию, но отдых обернулся настоящей трагедией.

- Отец, мать и дочь приехали из Мурманска. Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Проводится проверка, - сообщила "КП" начальник пресс-службы МВД по Республике Карелия Александра Воронченко.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним: стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода. Водитель "ВАЗа" не уступил мужчине дорогу, что закончилось плачевно.

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