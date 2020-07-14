2020-07-14T10:02:05+03:00
Общество

Когда в Мурманске откроется роддом №1

Его закрыли на помывку две недели назад
Елена МОЛОДЦОВА
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Роддом №1 в Мурманске распахнул свои двери для рожениц.Роддом №1 в Мурманске распахнул свои двери для рожениц.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус внес свои коррективы в жизнь северян. Так две недели на весь Мурманск и Кольский район работал всего один роддом – перинатальный центр, что на Лобова, 8.

Напомним: роддом №3 на улице Бочкова, 6 еще в конце апреля перепрофилировали под беременных и рожениц с COVID-19, а роддом №1 на Карла Маркса, 16а закрылся на помывку в конце июня. Правда, предполагалось, что он вернется к работе еще 6 июля, но процесс обработки помещений затянулся. И даже поговаривали, что медучреждение распахнет свои двери не раньше 20 июля.

- Роддом №1 начинает принимать беременных и рожениц с 14 июля, - сообщили «КП» в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Так что теперь все три роддома столицы Заполярья к услугам северянок, но один из них по-прежнему принимает только тех, у кого подтвердилась новая коронавирусная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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