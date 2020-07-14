Житель Мурманска вместе с сожительницей избили полицейского, когда жарили шашлык на детской площадке

14 Июль 2020 2020-07-14T09:12:14+03:00

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Июнь радовал жителей Мурманской области теплой погодой. С 10 по 12 числа первого летнего месяца северяне могли насладиться жарой. Впрочем, не всем хватило праздничных выходных. 13 июня 33-летний житель Мурманска вместе с 35-летней сожительницей вышли на детскую площадку у себя во дворе на улице Адмирала флота Лобова, чтобы... пожарить шашлык.

Аромат привлек внимание соседей, которым такая вечерняя романтика у них под окнами не понравилась. Поэтому они вызвали полицию. А потом вечер перестал быть томным.

- Прибывшие на место сотрудники ППС объяснили запрет на разведение костров во дворах жилых домов города. В ответ на обоснованные претензии сотрудников полиции мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар кулаком в лицо одному из полицейских, чем причинил телесные повреждения в виде кровоподтека и кровоизлияния на губах. В это же время, сожительница мужчины, препятствуя его задержанию, нанесла этому же полицейскому не менее трех ударов руками в лицо, причинив повреждения в виде ссадин щеки и лба, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Против обоих дебоширов возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей). Мужчине и его сожительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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