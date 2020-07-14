2020-07-14T09:12:14+03:00
Происшествия

Житель Мурманска вместе с сожительницей избили полицейского, когда жарили шашлык на детской площадке

Обоим грозит до пяти лет лишения свободы
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Жители Мурманска хотели шашлык, а получили уголовку.Жители Мурманска хотели шашлык, а получили уголовку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Июнь радовал жителей Мурманской области теплой погодой. С 10 по 12 числа первого летнего месяца северяне могли насладиться жарой. Впрочем, не всем хватило праздничных выходных. 13 июня 33-летний житель Мурманска вместе с 35-летней сожительницей вышли на детскую площадку у себя во дворе на улице Адмирала флота Лобова, чтобы... пожарить шашлык.

Аромат привлек внимание соседей, которым такая вечерняя романтика у них под окнами не понравилась. Поэтому они вызвали полицию. А потом вечер перестал быть томным.

- Прибывшие на место сотрудники ППС объяснили запрет на разведение костров во дворах жилых домов города. В ответ на обоснованные претензии сотрудников полиции мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар кулаком в лицо одному из полицейских, чем причинил телесные повреждения в виде кровоподтека и кровоизлияния на губах. В это же время, сожительница мужчины, препятствуя его задержанию, нанесла этому же полицейскому не менее трех ударов руками в лицо, причинив повреждения в виде ссадин щеки и лба, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Против обоих дебоширов возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей). Мужчине и его сожительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода. Водитель "ВАЗа" не уступил мужчине дорогу, что закончилось плачевно (Подробности)

24-летний житель Мурманска из ревности ударил ножом начальника жены. Молодому человеку не понравилось, что тот сидел с его супругой в их квартире (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 июля 2020 года составило 35 человек
Когда в Мурманске откроется роддом №1
Житель Мурманска вместе с сожительницей избили полицейского, когда жарили шашлык на детской площадке
В Мурманске законсервируют котлован, который дети используют как бассейн
Завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной
Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода
В Мурманской области ищут пропавшую девушку из Молочного и рыбака на реке Тулома
ДТП в Карелии: Водитель из Мурманской области насмерть сбил полуторагодовалую девочку
Погода в Мурманске на 14, 15 июля 2020 года: в Мурманской области сохранится прохлада
В Мурманск прибудет патриотический мотопробег из Волгограда
ДТП в Мурманске: водитель "ВАЗа" сбил на "зебре" пешехода
Поезд Мурманск-Анапа возобновляет движение
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда откроют границы с Финляндией и Норвегией
С 15 июля в Мурманской области введут ограничения на посещение лесов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто в Мурманской области умер от коронавируса, возраст и пол
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область в топ-10 регионов по числу зараженных за сутки
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
В Никеле пропал 15-летний подросток в красной "олимпийке"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «95 пациентов в тяжелом состоянии, 14 подключены к ИВЛ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для «скорой» сформировали 5 дополнительных бригад
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 13 июля 2020 года составило 32 человек
Бойлеры в многоквартирных домах Мурманской области будут менять за счет бюджета
Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила северян с Днем рыбака
У взлетно-посадочной полосы аэропорта «Мурманск» бродит медведь
На реконструкцию дороги в Териберку дополнительно выделили 250 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 7 тысяч