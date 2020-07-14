В Мурманске законсервируют котлован, который дети используют как бассейн

14 Июль 2020 2020-07-14T08:39:34+03:00

"Водоем" привлек внимание после того, как ролик купания школьников попал в Интернет

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Обильное как никогда половодье этой весной превратило в озера самые неожиданные места. Достаточно вспомнить, как разлилась обычно тихая речушка Роста, которая затопила тысячи квадратных метров у автоподъезда Мурманска.

Спонтанный бассейн появился у дома №10 на улице Полярные Зори. Здесь весенние талые воды затопили котлован незаконченной стройки. И ребятишки решили использовать этот "водоем" для игр. Только вот взрослым это не понравилось.

Общественники обратились в мэрию с информацией об опасном объекте и требованием принять меры. В мэрии установили, что котлован - результат незавершенной стройки жилого дома.

- Администрация города обратилась с иском к собственнику участка — ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России. Октябрьский районный суд Мурманска вынес требование об очистке земельного участка и обеспечении консервации незавершенной стройки, - уточнили общественники.

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