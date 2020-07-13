2020-07-13T16:53:11+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода

Водитель "ВАЗа" не уступил мужчине дорогу, что закончилось плачевно
Наталья ЛОБАНОВА
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Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.Фото: Артем КИЛЬКИН
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13 июля в Мурманске на улице Шабалина произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Водитель "ВАЗа" в районе дома №45 наехал на северянина, который переходил проезжую часть по "зебре".

В результате аварии тот получил серьезные травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в медицинское учреждение областного центра. Сейчас стало известно, что выжить мужчине после столкновения, к сожалению, не удалось.

- Пешеход, которого доставили в больницу, скончался в медучреждении. Его возраст не известен, но предположительно, со слов очевидцев, погибшему было около 60 лет, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: водитель из Мурманской области насмерть сбил полуторагодовалую девочку в ДТП в Карелии. Авария произошла в Кондопожском районе на частной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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