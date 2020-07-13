2020-07-13T14:38:07+03:00
Общество

В Мурманск прибудет патриотический мотопробег из Волгограда

Байкерам предстоит преодолеть путь длиной в 8 тысяч километров
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мотоциклистам нужно будет добраться до заполярной столицы к концу июля.Мотоциклистам нужно будет добраться до заполярной столицы к концу июля.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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В Мурманск движутся байкеры-патриоты из Волгоградской области. Мотоциклистам предстоит добраться до заполярной столицы и 30 июля вернуться домой в Волгоград. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности участникам мотопробега «Вместе» предстоит преодолеть путьдлиной 8 тысяч километров.

- Трасса мотопробега пройдет по таким городам, как Воронеж, Курск, Орел, Брянск, Смоленск, Псков, Новгород Великий, Санкт-Петербург, Сортавала, Петрозаводск, Кемь, Мурманск. Обратный путь с севера проляжет по маршруту – полуостров Рыбачий, Сегежа, Каргополь, Архангельск, Великий Устюг, Казань, Саратов, Волгоград, - сообщает издание "Волгоградская правда".

По пути байкеры планируют встретиться с краеведами, общественниками и ветеранами. Посланцы Волгограда расскажут историю бронекатера БК-31, который недавно подняли со дна Волги и сделали уникальным памятником войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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