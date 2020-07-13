2020-07-13T13:36:23+03:00
Происшествия

ДТП в Мурманске: водитель "ВАЗа" сбил на "зебре" пешехода

Северянина госпитализировали в медучреждение
Наталья ЛОБАНОВА
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ДТП произошло на улице Шабалина. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"ДТП произошло на улице Шабалина. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
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Уточкам, которые переходят в Мурманске дорогу по "зебре", обычно везет не попасть под машину. А вот обычных пешеходов водители пропускать почему-то не хотят. Так, 13 июля в областном центре произошло ДТП, в котором, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

- По предварительной информации, примерно в 11.00 в районе дома №45 на улице Шабалина в Мурманске водитель автомобиля "ВАЗ" допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, и был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение города, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: по пути к аэропорту "Мурманск" перевернулся грузовик с песком, есть пострадавшие. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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