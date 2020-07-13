Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
Коронавирус по-прежнему прицельно бьет по старшему поколению северян. Нет, болеют и дети, и молодые люди, но у них хватает сил побеждать в борьбе с COVID-19 за свою жизнь. Чего нельзя сказать о людях пенсионного возраста.
Напомним: к 13 июля в Мурманской области насчитывается уже 32 летальных случая. За сутки коронавирус унес жизни еще трех северян.
- У всех трех пациентов была подтвержденная пневмония и положительный тест на коронавирус. Возраст пациентов – от 62 лет до 81 года. Все они имели сопутствующие заболевания, среди которых ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и гипертония, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. – Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким.
В оперативном штабе настоятельно просят не пренебрегать масками и при первых симптомах ОРВИ незамедлительно обращаться к медикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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