В Никеле пропал 15-летний подросток в красной "олимпийке"

13 Июль 2020 2020-07-13T10:52:01+03:00

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И снова в Мурманской области пропадают дети. Напомним, что на прошлой неделе искали 16-летнюю мурманчанку Елизавету Кожину, которая ушла из дома. К счастью, девушку нашли. Теперь идут поиски 15-летнего жителя Никеля Данилы Беспалова. 12 июля парень ушел из Печенгского центра социального обслуживания населения, и до сих пор его местонахождение не известно.

- Приметы: на вид 15 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, вьющиеся. Был одет в красную олимпийку с синими вставками и синие рваные джинсы. При установлении местонахождения или получении информации о его местонахождении просьба сообщить в ДЧ ОМВД России по Печенгскому району по телефону: 8(81554) 5-02-22, - сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Печенгского района.

Напомним: в Мурманске ищут 37-летнего мужчину, который пропал пять дней назад. Северянин вышел утром от друга и исчез.

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ИСТОЧНИК KP.RU