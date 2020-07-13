2020-07-13T10:52:01+03:00
Общество

В Никеле пропал 15-летний подросток в красной "олимпийке"

Юный северянин ушел из Печенгского центра соцобслуживания населения
Наталья ЛОБАНОВА
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Парень пропал 12 июля. Фото: vk.com/pechenga112Парень пропал 12 июля. Фото: vk.com/pechenga112
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И снова в Мурманской области пропадают дети. Напомним, что на прошлой неделе искали 16-летнюю мурманчанку Елизавету Кожину, которая ушла из дома. К счастью, девушку нашли. Теперь идут поиски 15-летнего жителя Никеля Данилы Беспалова. 12 июля парень ушел из Печенгского центра социального обслуживания населения, и до сих пор его местонахождение не известно.

- Приметы: на вид 15 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, вьющиеся. Был одет в красную олимпийку с синими вставками и синие рваные джинсы. При установлении местонахождения или получении информации о его местонахождении просьба сообщить в ДЧ ОМВД России по Печенгскому району по телефону: 8(81554) 5-02-22, - сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Печенгского района.

Напомним: в Мурманске ищут 37-летнего мужчину, который пропал пять дней назад. Северянин вышел утром от друга и исчез.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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