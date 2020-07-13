Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «95 пациентов в тяжелом состоянии, 14 подключены к ИВЛ»

13 Июль 2020 2020-07-13T10:48:16+03:00

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С каждым днем количество заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, а вместе с ним и число тех, кто так и не смог победить этот коварный вирус. Напомним: к 13 июля в Заполярье от COVID-19 умерли 32 человека.

- В регионе подтверждены 7228 случаев коронавируса, выздоровело 60% заболевших, а именно 4284 человека. 32 летальных исхода, 888 северян госпитализированы. Сохраняется процент пациентов со средней тяжестью течения заболевания – 35-36%. 95 пациентов тяжелых, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 14 больных, - рассказал о состоянии инфицированных коронавирусом министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Тем не менее, тех, кто переносит опасный вирус бессимптомно или в легкой форме, тоже довольно много. Из 2944 заболевших 1866 практически не испытывают проблем со здоровьем. 75% или 1383 таких инфицированных проживают в Мурманске.

- Запас лекарств для лечения ковида в амбулаторных условиях и в условиях стационара достаточный. Такая же ситуация со средствами индивидуальной защиты, - отметил Дмитрий Панычев.

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ИСТОЧНИК KP.RU