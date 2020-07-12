В Мурманске ищут 37-летнего мужчину, который пропал пять дней назад

12 Июль 2020 2020-07-12T10:17:11+03:00

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И снова волонтеры и сотрудники полиции подняты по тревоге. 37-летний житель Мурманска Александр Валебный не дает о себе знать уже пять дней. А его исчезновение похоже на случай с 19-летним Валентином Шемякиным, произошедший в феврале, и закончившейся, увы, трагически.

- В 9.00 7 июля Александр Валебный вышел от друга, который живет в доме №30 на улице Сафонова в Мурманске. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, - рассказывает поисковый отряд «МурманСпас».

К сожалению, даже не известно, во что мужчина был одет и были ли у него особые приметы. Тем не менее, если у вас есть информация о пропавшем, ее просят сообщить по телефонам: 8 (8152) 40-61-10, 02 или 102 (полиция), либо 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (волонтеры).

Напомним: в эти дни волонтеры ищут еще одного мужчину - 39-летнего Андрея Тамонина, который должен был сесть на поезд на станции Выходной еще 1 июля. Как сообщает поисковый отряд «МурманСпас», установлено примерное место его нахождения. Сейчас информацию проверяет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU