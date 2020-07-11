По Мурманску гулял выводок утят с мамой-уткой

11 Июль 2020 2020-07-11T16:00:53+03:00

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Милых пернатых обитателей 10 июля встретили жители Мурманска. На улице Морской в Первомайском районе попались на видео мама-утка с выводком утят, которые послушно семенили за ней. Северяне стали гадать в соцсетях, куда же направилось утиное семейство - кто-то предположил, что на Ледовое озеро, что находится неподалеку. Некоторые стали переживать за птиц - вдруг не доберутся до безопасного места? Все-таки нужно пересекать проезжую часть, а еще и собаки по улицам бегают. Остается надеяться, что уточки благополучно дошли до нужной точки назначения.

К слову, это не первый раз, когда водоплавающее семейство замечают в городе. Так, в конце июня утята с мамой-уткой в районе улицы Шевченко переходили дорогу по "зебре".

Напомним: в центре Мурманска гулял горностай. Проворного зверька запечатлела местная жительница возле Дома культуры Моряков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="606" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/789946" frameborder="0"></iframe> По Мурманску гуляют уточки.Автор: vk.com/murmanskgroup

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