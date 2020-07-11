2020-07-11T16:00:53+03:00
Дом. Семья

По Мурманску гулял выводок утят с мамой-уткой

Семейство пернатых заметили на улице Морской [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Вероятно, уточки шли на Ледовое озеро. Фото: unsplash.comВероятно, уточки шли на Ледовое озеро. Фото: unsplash.com
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Милых пернатых обитателей 10 июля встретили жители Мурманска. На улице Морской в Первомайском районе попались на видео мама-утка с выводком утят, которые послушно семенили за ней. Северяне стали гадать в соцсетях, куда же направилось утиное семейство - кто-то предположил, что на Ледовое озеро, что находится неподалеку. Некоторые стали переживать за птиц - вдруг не доберутся до безопасного места? Все-таки нужно пересекать проезжую часть, а еще и собаки по улицам бегают. Остается надеяться, что уточки благополучно дошли до нужной точки назначения.

К слову, это не первый раз, когда водоплавающее семейство замечают в городе. Так, в конце июня утята с мамой-уткой в районе улицы Шевченко переходили дорогу по "зебре".

Напомним: в центре Мурманска гулял горностай. Проворного зверька запечатлела местная жительница возле Дома культуры Моряков.

По Мурманску гуляют уточки.Автор: vk.com/murmanskgroup

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ИСТОЧНИК KP.RU

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