Стали известны причины таинственной гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:11:39+03:00

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Стали известны итоги расследования по факту таинственной гибели группы Дятлова. Прокурорская проверка шла по инициативе "Комсомольской правды".

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала погибли девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы.

Эксперт-юрист Андрей Курьяков заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова стал ураган.

- 1 февраля группа начала налегке подъем на перевал. Экспертиза установила, что ветра тогда были в основном северо-западными, но 20% - было юго-западным. Оба ветра переносили снег. Группа зашла под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах под, - рассказал "Комсомольской правде" Андрей Курьяков.

Эксперт подчеркнул, что Семен Золотарев прекрасно понимал опасность установки палатки в этом месте. Началась лавина. Единственное верное решение в этой ситуации - резко разрезать палатку и выскочить. Они здесь сделали все совершенно правильно.

Начинается резкое ухудшение погоды, идти в таких условиях невозможно. Температура падает. Они разжигают костер, два человека погибают у костра. Группа разделяется. Одна часть ползет по своим следам обратно к палатке. Температура была до минус 40-45 градусов, пронизывающий ветер. Они погибают - в этих обстоятельствах шансов у них не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU