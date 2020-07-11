24-летний житель Мурманска из ревности ударил ножом начальника жены

11 Июль 2020 2020-07-11T10:57:34+03:00

Молодому человеку не понравилось, что тот сидел с его супругой в их квартире

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Алкогольная зависимость, как и ревность, ни к чему хорошему не приводят. А у одной пары из Мурманска и то и другое имелось в наличии, что в итоге довело до суда.

Дело было так. 24-летний мурманчанин, который устал от злоупотребления жены алкоголем, обратился к ее начальнику на работе, попросив провести с ней профилактическую беседу. После этого, вечером, во время телефонного разговора с супругой он услышал в трубке мужской голос и поспешил домой. Около дома он увидел свою супругу подшофе, а зайдя в квартиру – того самого начальника супруги, с которым он разговаривал накануне. Мужчина разозлился, так как ревновал супругу, велел ему уйти, на что получил отказ. Между северянами возник конфликт, после чего начальник несколько раз ударил оппонента в лицо. Когда незваный гость уже собирался уходить из квартиры, ревнивец схватил кухонный нож и ударил им обидчика в область лопатки.

В итоге, на молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно. Также местного жителя обязали возместить средства, затраченные на лечение потерпевшего в сумме 64,5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщила пресс-секретарь Ленинского районного суда Мурманска Ирина Березина.

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ИСТОЧНИК KP.RU