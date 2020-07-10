2020-07-10T17:27:16+03:00
Общество

Мурманскстат подсчитал, сколько получают работники сферы рыболовства

У сотрудников рыбной отрасли - одна из самых высоких зарплат в регионе
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
В рыболовстве в прошлом году трудились 5,5 тысячи человек. Фото: правительство МОВ рыболовстве в прошлом году трудились 5,5 тысячи человек. Фото: правительство МО
Изменить размер текста:

12 июля в России отмечается День рыбака, а, как известно, Мурманская область - один из самых "рыбных" регионов нашей страны. В преддверии этого праздника в Мурмансксте выяснили, как рыбная отрасль Заполярья отличилась за минувший год.

- На долю региона в 2019 году приходилось 13% общего объема производства даров моря в России. Занимались рыболовством 103 предприятия и организации, переработкой рыбы – 31. В Мурманской области было выпущено 545,5 тысячи тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков, - сообщили в ведомстве.

В рыболовстве в прошлом году трудились 5,5 тысячи человек. На береговых предприятиях по переработке рыбы - около тысячи человек. Среднемесячная зарплата работников в рыболовстве была одной из самых высоких в регионе и составила 163 тысячи рублей, что в 2,6 раза больше средней по области. Заработная плата на береговых рыбообрабатывающих предприятиях, напротив, была почти на четверть ниже средней по области и составила 48,9 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область заняла 12 строчку рейтинга по наибольшим доходам среди российских регионов. Доля северян за чертой бедности - 10,8% (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учителем года Мурманской области стал преподаватель истории из мурманского лицея
Мурманскстат подсчитал, сколько получают работники сферы рыболовства
В Кандалакше две козочки провалились в яму, где просидели всю ночь
В Кандалакше грабитель заставил женщину идти с ним в банкомат, а потом в магазин
Житель Мурманска оформил кредит на 320 тысяч рублей на умершего знакомого
В Мурманске отложили масштабный проект по реконструкции системы освещения
Житель Челябинской области посмотрел сериал "Морские дьяволы" и "заминировал" военную базу в Североморске
Как правильно в Мурманской области хоронить домашних животных
Под Ковдором ликвидируют кладбище домашних животных
Два месяца изоляции: Дорогу к Ковде начнут восстанавливать с 15 июля
Совет депутатов Мурманска заступился за Александра Накая, которого сказал уволить губернатор
Андрей Чибис попал в число губернаторов, про которых чаще всего пишут хорошее в соцсетях