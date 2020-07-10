Мурманскстат подсчитал, сколько получают работники сферы рыболовства

10 Июль 2020 2020-07-10T17:27:16+03:00

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12 июля в России отмечается День рыбака, а, как известно, Мурманская область - один из самых "рыбных" регионов нашей страны. В преддверии этого праздника в Мурмансксте выяснили, как рыбная отрасль Заполярья отличилась за минувший год.

- На долю региона в 2019 году приходилось 13% общего объема производства даров моря в России. Занимались рыболовством 103 предприятия и организации, переработкой рыбы – 31. В Мурманской области было выпущено 545,5 тысячи тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков, - сообщили в ведомстве.

В рыболовстве в прошлом году трудились 5,5 тысячи человек. На береговых предприятиях по переработке рыбы - около тысячи человек. Среднемесячная зарплата работников в рыболовстве была одной из самых высоких в регионе и составила 163 тысячи рублей, что в 2,6 раза больше средней по области. Заработная плата на береговых рыбообрабатывающих предприятиях, напротив, была почти на четверть ниже средней по области и составила 48,9 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU