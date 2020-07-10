В Кандалакше грабитель заставил женщину идти с ним в банкомат, а потом в магазин

10 Июль 2020 2020-07-10T17:17:14+03:00

Наличных у женщины не оказалось, поэтому грабитель повел ее к банкомату. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Таких наглых и упорных преступников, как 58-летний житель Кандалакши, еще надо поискать. Свою жертву он пытался обокрасть не самым традиционным способом.

Свою жертву мужчину встретил рано утром на пешеходном железнодорожном мосту - 50-летняя женщина шла на работу. Злоумышленник стал угрожать ей и требовать деньги. Да вот беда: наличных в кошельке у кандалакшанки не оказалось. Но это грабителя не остановило.

- Злоумышленник потребовал снять наличные в банкомате. Но ближайшее отделение банка оказалось закрыто. Тогда мужчина потребовал пройти с ним в магазин, где он сможет взять все необходимое, а женщина должна будет все оплатить. Напуганная женщина выполнила требования, а когда злоумышленник отвлекся, то потерпевшая воспользовалась моментом и попросила продавца позвонить в полицию. Работник магазина нажала на тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отделении полиции, куда доставили мужчину, выяснилось, что он нигде не работает, а еще был не раз судим. Свою вину северянин не стал отрицать. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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