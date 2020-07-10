В Мурманске отложили масштабный проект по реконструкции системы освещения

10 Июль 2020 2020-07-10T17:04:06+03:00

Депутаты горсовета решили, что модернизация системы освещения пока Мурманску не по карману. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модернизацию оценили в 1,8 миллиарда рублей, а длилась бы она 24 года

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Коммунальных проблем в Мурманске хватает. Так, сейчас идет подготовка к зиме, а также дорожная кампания. Еще северянам не всегда хватает в полярную ночь освещения. Решить эту проблему могли бы через масштабную модернизацию объектов уличного освещения. Да только депутаты горсовета единогласно предложили его отложить.

- Проект, безусловно, интересный, но на перспективу. Сейчас другие приоритеты, освещение – далеко не основная проблема, и мы просто не можем позволить «повесить» на город долговые платежи, тем самым обделив финансированием сферы, которые в этом, действительно, нуждаются, – отметил депутат Виктор Хабаров.

Проектирование, создание и реконструкция, и дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения на территории города Мурманска хотели проводить в рамказ концессионного соглашения (по такой схеме, например, сейчас строят ледовую арену на улице Капитана Орликовой, а также заработал центр репродуктивных технологий на базе перинатального центра). Стоимость проекта - 1,8 миллиарда рублей а выполнять его хотели с 2020 года по 2044-й.

В рамках модернизации хотели сделать замену 2572 железобетонных и деревянных опор, установку 11 645 новых светильников и 1500 штук наружного освещения, заменить 198 тысяч метров «голого провода».

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ИСТОЧНИК KP.RU