2020-07-10T17:04:06+03:00
Общество

В Мурманске отложили масштабный проект по реконструкции системы освещения

Модернизацию оценили в 1,8 миллиарда рублей, а длилась бы она 24 года
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Депутаты горсовета решили, что модернизация системы освещения пока Мурманску не по карману.Депутаты горсовета решили, что модернизация системы освещения пока Мурманску не по карману.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коммунальных проблем в Мурманске хватает. Так, сейчас идет подготовка к зиме, а также дорожная кампания. Еще северянам не всегда хватает в полярную ночь освещения. Решить эту проблему могли бы через масштабную модернизацию объектов уличного освещения. Да только депутаты горсовета единогласно предложили его отложить.

- Проект, безусловно, интересный, но на перспективу. Сейчас другие приоритеты, освещение – далеко не основная проблема, и мы просто не можем позволить «повесить» на город долговые платежи, тем самым обделив финансированием сферы, которые в этом, действительно, нуждаются, – отметил депутат Виктор Хабаров.

Проектирование, создание и реконструкция, и дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения на территории города Мурманска хотели проводить в рамказ концессионного соглашения (по такой схеме, например, сейчас строят ледовую арену на улице Капитана Орликовой, а также заработал центр репродуктивных технологий на базе перинатального центра). Стоимость проекта - 1,8 миллиарда рублей а выполнять его хотели с 2020 года по 2044-й.

В рамках модернизации хотели сделать замену 2572 железобетонных и деревянных опор, установку 11 645 новых светильников и 1500 штук наружного освещения, заменить 198 тысяч метров «голого провода».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор «Мурманских парков и скверов» прокомментировал ситуацию с увольнением из-за скандального ремонта сквера у памятника Кирову. Александр Накай считает, что сделал все, чтобы зеленую зону привели в порядок в срок (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учителем года Мурманской области стал преподаватель истории из мурманского лицея
Мурманскстат подсчитал, сколько получают работники сферы рыболовства
В Кандалакше две козочки провалились в яму, где просидели всю ночь
В Кандалакше грабитель заставил женщину идти с ним в банкомат, а потом в магазин
Житель Мурманска оформил кредит на 320 тысяч рублей на умершего знакомого
В Мурманске отложили масштабный проект по реконструкции системы освещения
Житель Челябинской области посмотрел сериал "Морские дьяволы" и "заминировал" военную базу в Североморске
Как правильно в Мурманской области хоронить домашних животных
Под Ковдором ликвидируют кладбище домашних животных
Два месяца изоляции: Дорогу к Ковде начнут восстанавливать с 15 июля
Совет депутатов Мурманска заступился за Александра Накая, которого сказал уволить губернатор
Андрей Чибис попал в число губернаторов, про которых чаще всего пишут хорошее в соцсетях