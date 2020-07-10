Житель Мурманска оформил кредит на 320 тысяч рублей на умершего знакомого

10 Июль 2020 2020-07-10T17:07:41+03:00

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Зачем платить по кредиту самому, если можно взять его на умершего друга и не платить вовсе? Наверное? с такими мыслями 45-летний мурманчанин оформлял онлайн-займ на имя почившего, не собираясь при этом отдавать деньги в банк. Однако, его хитрый план в один прекрасный день провалился.

Так, в полицию Мурманска обратился сотрудник службы безопасности финансовой организации. Он сообщил, что в банк долгое время не поступают платежи по кредиту. Когда служба безопасности стала сама выяснять причины случившегося, оказалось, что клиент банка числится умершим. Но сам договор займа оформлен уже после смерти «заемщика».

- Cтражи порядка установили и задержали подозреваемого мужчину. Им оказался знакомый умершего - ранее несудимый 45-летний местный житель. Тот рассказал полицейским, что знал персональные данные от онлайн-кабинета своего приятеля, чем и воспользовался. Он оформил кредит на 320 тысяч и потратил их по собственному усмотрению, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU