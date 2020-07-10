2020-07-10T14:38:31+03:00
Политика

Андрей Чибис попал в число губернаторов, про которых чаще всего пишут хорошее в соцсетях

А также в число глав регионов, которые чаще всего упоминаются в постах
Ника СВЕТЛОВА
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Андрей Чибис попал в число губернаторов, про которых часто пишут в социальных сетях. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис попал в число губернаторов, про которых часто пишут в социальных сетях. Фото: правительство Мурманской области
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис активен в социальных сетях, даже оперативные совещания и многие другие встречи транслирует на своих страницах. Впрочем, пишет не только он, но и про него.

Центр политической конъюнктуры представил исследование про глав регионов, которые часто упоминаются в постах, а также изучил, про кого говорят хорошо, а про кого плохо.

Андрей Чибис оказался в числе тех, кто может порадоваться результатам. В рейтинге самых часто упоминаемых глав субъектов он занял в июне 25 место из 85 возможных. Имя нашего губернатора в разных соцсетях мелькнуло 13585 раз, впрочем, на 256 сообщений меньше, чем месяцем ранее.

В топ-3 губернаторов, о ком пишут чаще всего, попали Сергей Собянин (709050 сообщений), Рамзан Кадыров (73117 сообщений) и Андрей Воробьев (59589).

Так же на 25 месте Андрей Чибис оказался в рейтинге губернаторов, про которых пишут позитивно. На хорошие сообщения приходит 4,3% от общего числа. Лидеры рейтинга - Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО и 12,34%), Игорь Руденя (Тверская область и 8,3%), Сергей Ситников (Костромская область и 8,17%).

Самый непопулярный губернатор в соцсетях - Роман Копин из Чукотского АО. О нем в июне писали 967 раз. А вот чаще всего критиковали Сергея Собянина (0,42% позитивных сообщений от общего числа)/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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