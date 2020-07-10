2020-07-10T13:58:59+03:00
Общество

Погода в Мурманске 11, 12 июля 2020 года: в Мурманской области на выходных будет дождливо и ветрено

Спасатели просят северян воздержаться от выхода на природу
Наталья ЛОБАНОВА
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Погода снова стала капризной.Погода снова стала капризной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода перестала радовать жителей Мурманской области солнышком, несмотря на то, что приближается уикенд. Обычно выходные этим летом в Заполярье выдавались теплыми, но не в этот раз.

- 11 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, днем воздух прогреется до +11+19 градусов. 12 июля погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Финского залива на Архангельскую область: ожидается порывистый ветер, дожди различной интенсивности, температура воздуха существенно не изменится, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует северянам на время непогоды воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае сообщить родственникам предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, принадлежности для выживания.

Напомним: в Мурманской области цветут брусника, сирень и яблоня. Еще жители Мурманской области заметили ландыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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