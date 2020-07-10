2020-07-10T13:37:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "Ждем улучшения ситуации в конце июля"

Андрей Чибис рассказал, когда послабления коснутся работы кафе
Мария ПАШЕНКОВА
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До конца июля в Мурманской области ожидается рост числа заболевших коронавирусом.До конца июля в Мурманской области ожидается рост числа заболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области сейчас складывается непростая. По последним данным оперативного штаба, у нас уже 6685 заболевших, 173 новых случая за последние сутки, 26 человек врачи не смогли спасти.

Напомним: рост числа зараженных связывают с теплыми выходными в июне, когда северяне отдыхали в компаниях. В Роспотребнадзоре по Мурманской области сообщили, что рост зараженных будет длиться несколько недель. А губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал срок, на который в правительстве ориентируются, чтобы подумать о новых послаблениях.

- Обстановка должна стабилизироваться к концу июля, - отметил глава региона.

Хотя все, конечно, зависит от сознательности самих северян, насколько мы будем носить маски, не пренебрегать мытьем рук, социальной дистанцией. Как отметил Андрей Чибис, после того, как обстановка стабилизируется, можно будет подумать о новых послаблениях. В частности, кафе и ресторанам могут разрешить работать не только на вынос и доставку, но и открыть летние веранды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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