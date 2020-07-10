Жительница Мурманска, которая стала инвалидом из-за упавшего на ее голову куска бетона, не смогла отсудить 2 миллиона

Жительница Мурманска пока не получит деньги за свои увечья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июня Октябрьский районный суд вынес приговор генеральному директору компании «Два Н+», которая обслуживала дом №78 на проспекте Ленина в Мурманск. 16 декабря 2016 года с этого здания упал кусок бетона с наледью на голову 23-летней Кристине.

Девушку чудом спасли, но она стала инвалидом. Суд приговорил генерального директора, чья компания не позаботилась о целостности дома, к двум годам исправительной колонии общего режима. Казалось бы, в этом истории можно поставить точку, но вышло отточие.

Во-первых, в колонии мужчина проведет меньше времени, чем мог бы: в срок ему зачтут содержание под стражей. А Кристина не увидит денег, которые могли бы пойти на ее лечение или воспитание сына (девушка растит его одна, работать из-за инвалидности она не может).

- Гражданский иск прокурора Октябрьского округа Мурманска в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области о взыскании с гражданина Ш. денежных средств в сумме 339 698 рублей, затраченных на лечение потерпевшей, а также гражданский иск потерпевшей о взыскании 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, оставлены судом без рассмотрения. За гражданскими истцами признано право на удовлетворение заявленных исков в порядке гражданского судопроизводства, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Сама Кристина рассказала "КП", что после случившегося ее финансовое положение очень ухудшилось, и она рассчитывает на деньги, которые может получить от недобросовестной компании.

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