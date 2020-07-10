2020-07-10T13:03:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: лекарства больным ОРВИ в Мурманской области будут выдавать бесплатно

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис
Наталья ЛОБАНОВА
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Простудившимся северянам не придется покупать лекарства.Простудившимся северянам не придется покупать лекарства.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мурманской области пациентам с ОРВИ противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно. В последнее время в регионе зафиксирован ощутимый рост простудных заболеваний. При этом угроза распространения коронавируса не спадает.

- Правительством Мурманской области принято решение выдавать лекарства всем пациентам, которым поставлен диагноз ОРВИ. Ждать результата теста на коронавирус в этом случае больше не надо. В ближайшее время будут закуплены лекарства и сформирован необходимый запас. Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее в Мурманской области уже была введена практика обеспечения противовирусными препаратами пациентов с подтвержденным коронавирусом при лечении на дому.

Напомним: губернатор Мурманской области о приостановке планового приема в поликлиниках: "Медработники тоже люди, им надо отдохнуть". На такую меру пошли, чтобы мобилизовать работу скорой помощи и патронажных бригад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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