В Мурманске угрожали взорвать девятиэтажный дом
Вечером 9 июля спецслужбы столицы Заполярья были подняты по тревоге. На экстренный номер "112" поступил звонок от мурманчанки, которая что-то невнятное говорила про угрозу взрыва в доме №32 по улице Капитана Орликовой.
- На место незамедлительно выехали сотрудники полиции для проверки поступившей информации. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Полицейские установили личность звонившей женщины. Дама открыла им дверь, и стало понятно, что она находится в нестабильном состоянии. Была ли женщина сильно пьяна, или у нее есть психические заболевания, только предстоит выяснить.
Напомним: экстренные службы поднимались по тревоге в конце мая - тогда нетрезвая апатитчанка угрожала взорвать местный отдел полиции.
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