2020-07-10T13:11:17+03:00
Происшествия

В Мурманске угрожали взорвать девятиэтажный дом

Сотрудникам полиции пришлось общаться с женщиной в нестабильном состоянии
Варвара РУСЛАНОВА
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Тревога оказалось ложной. Фото: Мурманск ДТП ЧПТревога оказалось ложной. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Вечером 9 июля спецслужбы столицы Заполярья были подняты по тревоге. На экстренный номер "112" поступил звонок от мурманчанки, которая что-то невнятное говорила про угрозу взрыва в доме №32 по улице Капитана Орликовой.

- На место незамедлительно выехали сотрудники полиции для проверки поступившей информации. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Полицейские установили личность звонившей женщины. Дама открыла им дверь, и стало понятно, что она находится в нестабильном состоянии. Была ли женщина сильно пьяна, или у нее есть психические заболевания, только предстоит выяснить.

Напомним: экстренные службы поднимались по тревоге в конце мая - тогда нетрезвая апатитчанка угрожала взорвать местный отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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