Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в десятку регионов по числу заболевших за сутки

10 Июль 2020 2020-07-10T12:43:34+03:00

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В последнее время Мурманская область бьет все рекорды по количеству зараженных коронавирусом. Всего в кольском крае, по данным регионального оперштаба, подхватили опасную инфекцию 6685 человек.

За один день прибавилось еще 173 случая, и большая часть из них - в Мурманске (+130 заболевших). Из-за такого немалого количества инфицированных Заполярье попало в невеселый топ-10 российских регионов по числу выявленных ковидных пациентов за одни сутки. Мурманская область заняла в рейтинге десятую строчку. К слову, в этот список наш регион попадал совсем недавно - 3 июля. А вот по числу выздоровевших мы находимся лишь на 44-ом месте. За день из больниц выписали 58 северян.

Мурманская область снова в десятке по ковидным пациентам. Фото: стопкоронавирус.рф/

Больше всего зараженных за один день оказалось как обычно в Москве (+637). На втором месте Санкт-Петербург - 300 новых инфицированных. Тройку замыкает Свердловская область в результатом в 275 человек.

Меньше всего ковидных пациентов выявили на Чукотке и в Севастополе. За сутки там заразились COVID-19 всего по одному человеку.

Число выздоровевших за сутки - 58 человек. Фото: стопкоронавирус.рф/

Напомним: у главы администрации Мурманска нашли коронавирус. Сейчас Евгений Никора находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU