2020-07-10T12:43:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в десятку регионов по числу заболевших за сутки

В Заполярье заразились опасной инфекцией еще 173 человека
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Мурманская область попала в невеселый рейтинг.Мурманская область попала в невеселый рейтинг.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В последнее время Мурманская область бьет все рекорды по количеству зараженных коронавирусом. Всего в кольском крае, по данным регионального оперштаба, подхватили опасную инфекцию 6685 человек.

За один день прибавилось еще 173 случая, и большая часть из них - в Мурманске (+130 заболевших). Из-за такого немалого количества инфицированных Заполярье попало в невеселый топ-10 российских регионов по числу выявленных ковидных пациентов за одни сутки. Мурманская область заняла в рейтинге десятую строчку. К слову, в этот список наш регион попадал совсем недавно - 3 июля. А вот по числу выздоровевших мы находимся лишь на 44-ом месте. За день из больниц выписали 58 северян.

Мурманская область снова в десятке по ковидным пациентам. Фото: стопкоронавирус.рф/

Мурманская область снова в десятке по ковидным пациентам. Фото: стопкоронавирус.рф/

Больше всего зараженных за один день оказалось как обычно в Москве (+637). На втором месте Санкт-Петербург - 300 новых инфицированных. Тройку замыкает Свердловская область в результатом в 275 человек.

Меньше всего ковидных пациентов выявили на Чукотке и в Севастополе. За сутки там заразились COVID-19 всего по одному человеку.

Число выздоровевших за сутки - 58 человек. Фото: стопкоронавирус.рф/

Число выздоровевших за сутки - 58 человек. Фото: стопкоронавирус.рф/

Напомним: у главы администрации Мурманска нашли коронавирус. Сейчас Евгений Никора находится в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 10 июля 2020 года составило 26 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 10 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совет депутатов Мурманска заступился за Александра Накая, которого сказал уволить губернатор
Андрей Чибис попал в число губернаторов, про которых чаще всего пишут хорошее в соцсетях
У медведя, ставшего жертвой охотников в Ловозерском районе, обнаружили трихинеллез
Погода в Мурманске 11, 12 июля 2020 года: в Мурманской области на выходных будет дождливо и ветрено
В Мурманске арестовали судно "Святой Павел" с незаконно выловленными 7,5 тоннами рыбы
Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "Ждем улучшения ситуации в конце июля"
В Мурманске угрожали взорвать девятиэтажный дом
Жительница Мурманска, которая стала инвалидом из-за упавшего на ее голову куска бетона, не смогла отсудить 2 миллиона
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: лекарства больным ОРВИ в Мурманской области будут выдавать бесплатно
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в десятку регионов по числу заболевших за сутки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: почему «скорую» приходится ждать по несколько дней
Последние новости о коронавирусе в Мурманске на 10 июля 2020 года: в Мурманске за сутки прибавилось 130 зараженных
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 10 июля 2020 года составило 26 человек
Министр культуры Мурманской области ушел в отставку
В Мурманске у маршрутки прямо на ходу отвалился задний мост
В Мурманской области ищут мужчину, который пропал на станции Выходной
В Мурманской области машина застряла в июльском снегу
Погода в Мурманске 10 июля 2020 года: в Мурманской области станет прохладней
Аэропорт "Хибины" станет международным
Отели и гостиницы в Мурманске стали платными обсерваторами
Поезда из Мурманска в Адлер возобновят движение с 20 июля
Серийный вор из Мурманска совершил 10 краж и 1 грабеж на 70 тысяч рублей, открывая незапертые двери