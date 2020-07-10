Последние новости о коронавирусе в Мурманске на 10 июля 2020 года: в Мурманске за сутки прибавилось 130 зараженных
Мурманск недавно вырвался в лидеры среди городов и районов Заполярья по числу заболевших коронавирусом. Областной центр обогнал даже Белокаменку, где были инфицированы 2295 рабочих. Что касается, заполярной столицы, то еще немного и она достигнет отметки в 3 тысячи ковидных пациентов.
По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в городе 2776 зараженных опасной инфекцией, 130 случаев прибавилось за последние сутки. Число умерших - 26 человек, три летальных исхода выявили 10 июля. К слову, Мурманск стал стабильно набирать за один день около сотни новых заболевших, а то и больше. Коронавирусом также заразился глава администрации Мурманска Евгений Никора.
Несмотря на невеселую ситуацию, областной центр пока закрывать на карантин никто не собирается.
Напомним: можно ли туристам приехать в Кировск, Апатиты и Хибины, нужны ли пропуска и тест на коронавирус. В правительстве Мурманской области назвали правила для туристов, которые хотят приехать в Апатиты и Кировск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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