В Мурманской области машина застряла в июльском снегу

10 Июль 2020 2020-07-10T09:00:37+03:00

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В Мурманской области готовятся к туристическому сезону. В этом году россиянам пока осталось отдыхать разве что на отечественных курортах, хотя постепенное возобновление международного авиасообщения уже идет.

Гостиницы и отели в Заполярье уже открыты, хоть и не могут пока работать в полную меру. Туристам разрешили по электронным пропускам проезжать даже в Апатиты и Кировск, где сейчас до сих действуют ограничения из-за коронавируса.

Одним из центром притяжения традицонно являются полуострова Рыбачий и Средний, хоть и посещать их можно всего пару месяцев в году - весной или зимой, например, здесь очень сложно проехать. Хотя и в июле оказалось, что красивейший природный парк готов проверить гостей на прочность.

- Разведка показала, что зима так и не ушла с полуостровов. Снежный плен... в июле, - написали в группе "Суровый Север|Териберка Рыбачий Хибины". Решили проверить не туристические дороги

Микроавтобус Chevrolet Express завяз в снегу по дороге от устья реки Пяйва в сторону Большого Озерка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/789721" frameborder="0"></iframe> Микроавтобус завяз в снегу в июле на Рыбачьем.Автор: https://vk.com/severenorth! другой источник

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