В Мурманской области машина застряла в июльском снегу
В Мурманской области готовятся к туристическому сезону. В этом году россиянам пока осталось отдыхать разве что на отечественных курортах, хотя постепенное возобновление международного авиасообщения уже идет.
Гостиницы и отели в Заполярье уже открыты, хоть и не могут пока работать в полную меру. Туристам разрешили по электронным пропускам проезжать даже в Апатиты и Кировск, где сейчас до сих действуют ограничения из-за коронавируса.
Одним из центром притяжения традицонно являются полуострова Рыбачий и Средний, хоть и посещать их можно всего пару месяцев в году - весной или зимой, например, здесь очень сложно проехать. Хотя и в июле оказалось, что красивейший природный парк готов проверить гостей на прочность.
- Разведка показала, что зима так и не ушла с полуостровов. Снежный плен... в июле, - написали в группе "Суровый Север|Териберка Рыбачий Хибины". Решили проверить не туристические дороги
Микроавтобус Chevrolet Express завяз в снегу по дороге от устья реки Пяйва в сторону Большого Озерка.
Микроавтобус завяз в снегу в июле на Рыбачьем.Автор: https://vk.com/severenorth! другой источник
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт "Хибины" станет международным. Заграничные компании заинтересованы в том, чтобы самолеты везли туристов напрямую в Апатиты (Подробности)
Отели и гостиницы в Мурманске стали платными обсерваторами. В номера заселяются в том числе вахтовики (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU