Отели и гостиницы в Мурманске стали платными обсерваторами

9 Июль 2020 2020-07-09T17:11:05+03:00

В номера заселяются в том числе вахтовики

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Еще в апреле вышло постановление правительства Мурманской области, что гостиницы, отели и хостелы могут использоваться как обсерваторы. Когда вспышка коронавируса случилась в Белокаменке, появилась информация, что рабочих со стройки Центра крупнотоннажных морских сооружений будут размещать в Azimut. Но в администрации города и правительстве региона тогда выступили с опровержением.

Впрочем, на сайте правительства в разделе, посвященном коронавирусу, можно найти список обсерваторов, и многие отели и гостиницы там есть.

- Они размещают постояльцев, в том числе вахтовиков, и так могут зарабатывать, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее обсервацию в отелях пересиживали моряки, которые вернулись из заграничных рейсов.

Напомним: с середины июня в Мурманской области отелям и гостиницам разрешили принимать постояльцев, но при соблюдении ряда ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU