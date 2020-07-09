Губернатор Мурманской области прокомментировал принятый Госдумой Арктический пакет

9 Июль 2020 2020-07-09T13:03:23+03:00

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На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Он очень важен для развития бизнеса в Мурманской области, в том числе в контексте запуска ТОР "Столица Арктика".

Из предложенных нашим регионом поправок в закон вошли важнейшие предложения о снижении объема капитальных вложений с 10 до 1 миллиона рублей.

- Первоначально в Арктический пакет входили льготы только для нефте- и газодобычи. Мы добились того, чтобы были внесены льготы для наших традиционных отраслей промышленности, для добычи полезных ископаемых. И это было сделано. Мы добились снижения размера социальных взносов с 30% до 7%. Льготы смогут получать представители малого и среднего бизнеса, которые вкладывают от 1 миллиона рублей. Это наша победа, которая, безусловно, даст новые рабочие места и хорошие зарплаты, так как издержки снижаются. Это возможность здесь, на Севере, развивать свой бизнес, платя минимальные налоги, – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметили в правительстве региона, Арктический пакет привлечет частные инвестиции в Арктику около 6,7 триллионов рублей до 2030 года и создаст в указанный период 28 тысяч новых рабочих мест.

Среди важных преференций: нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых). А также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество и землю и снижение ставок, вплоть до 1%, по упрощенной системе налогообложения.

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ИСТОЧНИК KP.RU