В Мурманске в районе автобазы нашли мину времен Великой Отечественной войны
Опасную находку сделали в Мурманске на стройплощадке у автобазы - там нашли подозрительный предмет. Узнавать, что же хранила в себе земля, отправились взрывотехники ОМОН «Медведь».
- Росгвардейцы установили, что перед ними боевая 81-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. В связи с тем, что она представляла опасность, сотрудники группы разминирования до приезда следственно-оперативной группы организовали оцепление и обеспечивали безопасность окружающих, после чего отдали боеприпас для проведения экспертизы и принятия решения об уничтожении, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался атакам с воздуха в отдельные дни до пятнадцати-восемнадцати раз. На столицу Заполярья в общей сложности было сброшено 185 тысяч бомб и совершено 792 налета. По количеству и плотности нанесенных по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск уступает лишь Сталинграду.
Напомним: в июне Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе нашли три авиабомбы времен войны.
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