2020-07-09T10:19:46+03:00
Общество

Где узнать о специальном налоге для самозанятых в Мурманской области

Обо всех нюансах нового режима готовы рассказать специалисты налоговой инспекции региона
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Мурманчанам расскажут о налоге для самозанятых.Мурманчанам расскажут о налоге для самозанятых.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С 1 июля северянам, работающим на себя без наемных сотрудников, предлагают выйти из тени. Для этого в Мурманской области был введен специальный налоговый режим самозанятых граждан, иначе говоря налоге на профессиональный доход.

Разумеется, такое нововведение вызвало массу вопросов у тех, кому предстоит его платить. Именно поэтому специалисты УФНС по Мурманской области проведут вебинар для налогоплательщиков на эту тему. Он состоится уже в 10.30 9 июля. Правда, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

На вебинаре расскажут о порядке регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход, о налоговых ставках для самозанятых, об условиях и ограничения нового режима, о мобильном приложении «Мой налог» и о порядке и сроках уплаты налога, а также дадут обзор видов деятельности, подпадающих под новый налоговый режим и ответят на вопросы участников мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 июля в Мурманской области введут налог для самозанятых. Физические лица будут платить 4% от своих доходов, юридические и ИП - 6% (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке выявлены новые случаи коронавируса
Губернатор Мурманской области о приостановке планового приема в поликлиниках: "Медработники тоже люди, им надо отдохнуть"
Стало известно, из-за чего погиб пропавший в Туломе рыбак
Что мешает обновить разметку на дорогах Мурманской области: "Снежная зима и дождливое лето"
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 9 июля 2020 года составило 23 человека
Где узнать о специальном налоге для самозанятых в Мурманской области
Из новогодней елки в Кировске могут сделать панно, вазу или подставки под горячее
В деле о взятке в министерстве имущественных отношений Мурманской области нашли новых фигурантов
Погода в Мурманске 9 июля 2020 года: в Мурманской области будет до +22 градусов
Почему в Мурманской области нельзя убивать гадюк
В Мурманской области впервые пройдет литературный диктант
Жители Чапомы жалуются на перебои с поставками продуктов
В Мурманске за 150 миллионов рублей продают стадион профсоюзов
Житель Мурманска рассказал, как ехал из отпуска по альтернативному железнодорожному пути
Специалисты подсчитали, кто и когда чаще всего в Мурманской области заключает браки
В Кировске у "Апатит Арены" появились лесные зверята-спортсмены из дерева
В Мончегорске мужчина сорвал с мемориала флаг, а подростки разгромили скамейки в парке
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Проходящие по альтернативному пути поезда мешают спать жителям Колы
Предприниматели Мурманской области могут получить гранты до миллиона рублей на приобретение франшизы
Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
Бухгалтера управляющей компании в Никеле, которая украла из кассы 30 тысяч рублей, ждет суд
В Мурманске восстановили дом, который пострадал от взрыва газа в 2017 году
В Североморске на дороге провалился асфальт
145 жителей Кильдинстроя просят восстановить разрушенный паводком пешеходный мост
В Мурманске снизится стоимость ОСАГО
«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске