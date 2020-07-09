Где узнать о специальном налоге для самозанятых в Мурманской области
С 1 июля северянам, работающим на себя без наемных сотрудников, предлагают выйти из тени. Для этого в Мурманской области был введен специальный налоговый режим самозанятых граждан, иначе говоря налоге на профессиональный доход.
Разумеется, такое нововведение вызвало массу вопросов у тех, кому предстоит его платить. Именно поэтому специалисты УФНС по Мурманской области проведут вебинар для налогоплательщиков на эту тему. Он состоится уже в 10.30 9 июля. Правда, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
На вебинаре расскажут о порядке регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход, о налоговых ставках для самозанятых, об условиях и ограничения нового режима, о мобильном приложении «Мой налог» и о порядке и сроках уплаты налога, а также дадут обзор видов деятельности, подпадающих под новый налоговый режим и ответят на вопросы участников мероприятия.
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