В Мурманской области впервые пройдет литературный диктант

8 Июль 2020 2020-07-08T17:28:53+03:00

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Пока в Мурманской области гуляет коронавирус, все массовые мероприятия отложили до лучших времен. Но зато уже осенью северян ждет новая образовательная акция "Литературный диктант". 26 сентября по инициативе Мурманской областной библиотеки мероприятие впервые пройдет в заполярном регионе.

- Многие из нас слышали и даже становились участниками тотального, географического, этнографического, культурного и музыкального диктантов. И только литература по какой-то причине оказалась незаслуженно забыта. Было решено восстановить справедливость, – рассказали в министерстве культуры Мурманской области. Участников акции «Литературный диктант» ждет 24 вопроса по произведениям русской художественной литературы с вариантами ответов и одно творческое задание. На выполнение отводится 1 час.

Справившихся с диктантом на «хорошо» и «отлично» ждут призы. Перечень площадок, на которых пройдет мероприятие, будет опубликован заранее. Проверить свои литературные знания и подготовиться к диктанту можно, регулярно выполняя задания – решая литературные кроссворды, задачи и викторины – в группе Мурманской областной научной библиотеки в соцсетях.

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