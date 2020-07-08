2020-07-08T17:16:48+03:00
Происшествия

Жители Чапомы жалуются на перебои с поставками продуктов

В администрацию Терского района сигналы о существующей проблеме не поступали
Елена МОЛОДЦОВА
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Такого изобилия продуктов в Чапоме не видели давно.Такого изобилия продуктов в Чапоме не видели давно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Современные северяне привыкли, что продукты можно купить в любое время суток. О том, что в магазине может не оказаться элементарно молока, картошки или лука, уже давно никто не задумывается. Однако далеко не все жители Мурманской области могут похвастаться таким снабжением.

- Я живу в селе Чапома Терского района. Магазин у нас есть, а продуктов нет. Вертолет летает каждую неделю, 2 июля привезли только хлеб, хочется больше товара, - обратилась к губернатору Мурманской области Андрею Чибису жительница отдаленного села Лена Ефанова.

В беседе с «КП» северянка добавила, что народу в селе много, а продукты привозят в ограниченном количестве – кто успел, тот и взял. На данный момент в Чапоме нет молока и картофеля. Правда, продавец обещает, что должна прийти машина.

В администрации Терского района о проблемах жителей Чапомы не слышали.

- К нам сигналов не поступало. Поставками продуктов занимаются индивидуальные предприниматели. Если возникают проблемы, мы решаем их с ними в ручном режиме, - от метил заместитель главы администрации Терского района Федор Терещук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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