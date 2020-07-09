Из новогодней елки в Кировске могут сделать панно, вазу или подставки под горячее

9 Июль 2020 2020-07-09T12:14:01+03:00

На праздничном дереве оказалось слишком много сучков, но сувениры из него все же выйдут

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Увы, судьба новогодних зеленых красавиц незавидна. Украсив праздник и порадовав своим неповторимым хвойным ароматом, они отправляются на свалку. Главную новогоднюю елку Кировска от столь незавидной судьбы решил спасти местный мастер Алексей Шитов.

- Я занимаюсь столяркой с детства. Постоянно подбираю материал, спиленный коммунальными службами или поваленный естественным образом. Жалко, когда деревья попадают на свалку. Когда увидел, что установили живую елку, решил поинтересоваться о планах по ее утилизации. В администрации разрешили забрать на сувениры, - рассказывает о своей инициативе Алексей Шитов.

Зеленая красавица оказалась настоящим котом в мешке – молодая с неспелой древесиной и многочисленными сучками. Так что пустить новогоднее деревце на любое изделие уже не получится. Мастер решил поинтересоваться у своих подписчиков, какие изделия они хотели бы увидеть из праздничной елочки. Мнения разделились: одни высказались за подставки под горячее, другие - за вазу внушительных размеров, а третьи - за панно. Однако сам мастер пока не торопится раскрывать свои секреты.

- Пока нарезал заготовки на пиалы, тарелочки. Они сейчас сохнут. Готовых изделий нет. Есть еще мысли, но пока только мысли, - говорит Алексей Шитов.

Когда изделия будут готовы, их можно будет купить в сувенирных магазинах Кировска.

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